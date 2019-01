Hazard et De Bruyne dans le top 10 des joueurs les plus chers

Les Belges Eden Hazard et Kevin De Bruyne figurent dans le top 10 des joueurs les plus valorisés sur le marché, selon le classement mis à jour par KPMG.

La mise à jour du 'Football Benchmark' est arrivée. Cet outil publié par le cabinet de conseil KPMG fait office de bible au sein du "foot business". Compilant les données financières et les performances de plus de 200 équipes professionnelles d'Europe et d'Amérique du Sud, il doit surtout sa réputation pour son classement des joueurs. La valeur marchande de plus de 4.000 footballeurs est disséquée à partir de données aussi diverses que la position du joueur sur le terrain, sa taille ou encore le pourcentage de victoires de son équipe lorsqu'il mouille le maillot.