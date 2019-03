Ineos acquiert l'équipe de cyclisme Sky

Sky, l'équipe de Chris Froome et Geraint Thomas, s'appellera Team Ineos à partir du 2 mai, à l'occasion du Tour du Yorkshire.

Le groupe de chimie Ineos va devenir propriétaire et nouveau sponsor de l'équipe Sky à partir du mois de mai. Il en deviendra le seul propriétaire et continuera à financer l'équipe actuelle dont le nom va être changé. Dès le 2 mai, Sky deviendra Team Ineos, à l'occasion du Tour du Yorkshire.

"Ineos est enchanté de prendre la responsabilité de gérer une telle équipe professionnelle." Jim Ratcliffe propriétaire d'Ineos

Le groupe, dont le siège se trouve en Grande-Bretagne, honorera tous les contrats actuels des coureurs. "Le cyclisme est un grand sport dont l'aspect tactique est important et qui gagne en popularité à travers le monde", a déclaré Jim Ratcliffe, propriétaire d'Ineos et homme le plus riche de Grande-Bretagne avec une fortune estimée à 24,5 milliards d'euros. "Ineos est enchanté de prendre la responsabilité de gérer une telle équipe professionnelle", a-t-il ajouté.

L'opérateur de télévision britannique Sky avait déjà indiqué en décembre qu'il cesserait d'être le sponsor de la formation cycliste de Dave Brailsford au terme de la saison 2019.

Vue en plein écran ©REUTERS

Sky est arrivé dans le cyclisme en 2008, comme partenaire de British Cycling, la fédération britannique de cyclisme. L'équipe Sky était créée deux ans plus tard et en 2012, Bradley Wiggins devenait le premier Britannique vainqueur du Tour de France. Les Sky ont ajouté sept autres grands tours à leur palmarès, avec les quatre succès de Chris Froome sur la Grande Boucle (2013, 2015, 2016 et 2017), auxquels s'ajoutent la Vuelta 2017 et le Giro 2018, et la victoire de Geraint Thomas sur le Tour de France 2018.