Interpellé par la police belge à Monaco, l'agent Christophe Henrotay est écroué

Inculpé de blanchiment, corruption et association de malfaiteurs, l’agent de plusieurs Diables rouges pourrait être le premier d’une longue liste.

C’est vêtu d’un peignoir, dans son appartement monégasque avec vue sur le port, que Christophe Henrotay a eu la surprise de voir deux magistrats et deux policiers belges de l’Office central pour la répression de la corruption frapper à sa porte, mardi matin, aux premières heures. Le célèbre agent de joueurs, qui défend notamment les intérêts de Diables rouges comme Thibaut Courtois ou Yannick Carrasco, a passé la nuit dernière en prison. Inculpé de faux et usage de faux, corruption privée, blanchiment et association de malfaiteurs, Christophe Henrotay a été placé sous écrou extraditionnel après un mandat d’arrêt international émis par la Belgique. La Justice monégasque sera sollicitée prochainement pour le remettre à la Belgique.