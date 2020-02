Jackpot pour le foot belge

L’opérateur britannique va payer 103 millions pour diffuser le foot belge sur la période 2020-2025. C’est 23 de plus que pour le contrat en cours. C’est au-dessus du cap symbolique des 100 millions que les Medhi Bayat, Pierre François, Marc Coucke et consorts rêvaient de dépasser.

Il y a un peu plus d’un an, le "Footgate" secouait la Belgique. Tout le monde s’est alors offusqué, mais citons un dernier chiffre. Selon une récente étude signée Deloitte, 10% des revenus de nos clubs pros (37 millions en 2018) s’envolent toujours chaque année en commission de transferts opaques vers les poches d’agents de joueurs. Des agents, toujours les mêmes. Qui continuent parfois, pour certains, de fréquenter nos stades et les bureaux cossus de leurs dirigeants même s'ils sont inculpés pour organisation criminelle ou blanchiment. On agit quand?