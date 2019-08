"Je suis un Carolo-Cannois" (Mehdi Bayat, président de l'Union belge de football)

L’Echo vous emmène cet été à la découverte de villes du monde entier à travers les yeux de dirigeant(e)s d’entreprise en vue. Aujourd’hui, Cannes par Mehdi Bayat.

Loin de La Croisette, du festival du film et des plages de sable fin, Mehdi Bayat, le nouveau président de l’Union belge de football (URBSFA) et administrateur délégué du Sporting de Charleroi, nous reçoit dans ses bureaux, au stade du Pays de Charleroi. Les cheveux en arrière et un bracelet doré au poignet, il détonne avec la ville qu’il a fait sienne en aidant son club chéri à renouer avec le succès.

Mehdi Bayat est conscient du contraste. Iranien d’origine, Cannois de cœur et Carolo d’adoption, il est fier de ce qu’il qualifie volontiers d’un "mélange particulier". Conscient du "décalage qui existe entre La Croisette et le boulevard Tirou", il estime cependant qu’avoir passé les vingt premières années de sa vie dans le sud de la France, et les suivantes à Charleroi a fait de lui l’homme qu’il est aujourd’hui, "un Carolo-Cannois".

"Cannes, c’est un peu chez moi"

Né en janvier 1979 à Téhéran, en pleine révolution islamique, Mehdi Bayat n’a pas eu le temps d’y grandir. Exilé dans le lieu de villégiature de ses parents, Cannes, avant de fêter son premier anniversaire, l’actuel président de l’URBSFA y débute sa vie, de l’enfance aux bancs de l’université de Nice, et fait de la cité des festivals sa maison. "Mes parents imaginaient une issue différente à la révolution de 79, nous sommes donc restés un peu plus longtemps que prévu", ironise-t-il.

Après avoir vécu 6 ans dans la maison de son grand-père à Mougins, ses parents emménagent au Cannet, un village en bordure de Cannes. Depuis cet observatoire de choix, Mehdi Bayat est introduit, dès l’adolescence, au monde de la nuit et à la jet-set cannoise. "Avec mes amis d’enfance, on était une petite bande de privilégiés cannois qui côtoyaient les acteurs et les actrices du festival en soirée." Nostalgique d’un festival aux soirées plus accessibles qu’aujourd’hui, il se rappelle: "Nous étions, mes amis et moi, invités dans une multitude de soirées exclusives, c’était exceptionnel. Depuis, le festival s’est industrialisé, comme le box-office américain, et il nous serait bien plus difficile de participer aux fêtes privées aujourd’hui."

Il attribue d’ailleurs son côté "bon communicant et chaleureux" à sa jeunesse légère et riche en rencontres de haut vol. "On fait la fête très jeune dans le sud de la France et cela m’a permis de rencontrer des personnalités venues du monde entier. Très vite, je suis parvenu à me forger un réseau dont je me sers encore dans le monde du football actuellement."

À 40 ans aujourd’hui, Mehdi Bayat retourne très régulièrement dans la ville de son enfance. "J’y ai acheté un appartement il y a 2 ou 3 ans. Chaque été, ma femme et mes filles y séjournent au moins un mois pendant que je fais des allers-retours avec la Belgique, c’est l’avantage d’avoir un pied-à-terre sur place." Très attaché à ses racines, il explique: "C’est important pour moi de venir me ressourcer à Cannes. J’essaye de faire en sorte que mes enfants rencontrent ceux de mes amis, qui reviennent, eux aussi, chaque été. Mes parents, eux, habitent toujours en Iran mais ils passent aussi une bonne partie de l’année à Cannes. C’est un véritable lieu de rendez-vous pour la famille et les amis."

"Petite-grande ville"

Les bonnes adresses Les îles de Lérins: Cet archipel, visible depuis La Croisette, "donne l’impression d’être dans les Antilles tant l’eau y est bleue et le cadre dépaysant". La Guérite: Situé sur l’île Sainte-Marguerite, partie de l’archipel de Lérins, cet établissement est "le plus bel endroit au monde", selon Mehdi Bayat. Il s’y est marié. Ce qu'il aime L’éventail de possibilités: "Un séjour à Cannes permet de vivre beaucoup de choses. On y est proche de Monaco, de Saint-Tropez, de l’Italie et il est possible de partir skier à Auron, à 1h30 de la plage. C’est le seul endroit au monde que je connaisse où cela est possible… à part peut-être Téhéran." Ce qu'il n'aime pas L’afflux touristique au mois d’août: "La seule chose qui est un peu gênante, c’est le monde présent dans les rues de Cannes au mois d’août. L’esprit de la ville s’en trouve un peu chamboulé mais il est évident que le tourisme lui est nécessaire."

Parce qu’il y retourne chaque année, Mehdi Bayat est aux premières loges des évolutions de Cannes, qu’il considère comme une "petite-grande ville". Il explique: "Cannes est petite par la taille et grande par l’influence qu’elle exerce sur la France" et avoue aimer la rencontre de ce qui brille avec l’esprit de "village" dégagé par la ville. Il admet cependant avoir constaté une "évolution considérable de la ville en 20 ans", devenue, à l’image de son festival du film, un peu moins familiale et un peu plus exclusive.

Loin d’y voir son plaisir gâché, Mehdi Bayat le rappelle, "Cannes, ce n’est pas que La Croisette et le festival, il s’y passe toujours quelque chose. C’est une ville où tout est à portée de main, pour toutes les bourses, où l’on mange merveilleusement bien et où l’esprit de la fête est omniprésent. En plus, contrairement à la Belgique, il y fait beau 320 jours par an, si bien qu’il arrive que l’on mange sur la plage au mois de décembre."