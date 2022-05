Jean-Michel De Waele, politologue: "La digue a cédé et le sport se politise de plus en plus"

Le père des Jeux olympiques modernes, Pierre de Coubertin, a toujours vanté la nature apolitique et universelle du sport. Si les institutions sportives continuent de suivre ce credo, force est de constater que la frontière entre la politique et le sport semble de plus en plus ténue: du mouvement Black Lives Matter à la mobilisation mondiale pour la joueuse de tennis Peng Shuai en passant par l’expulsion des sportifs russes suite au conflit en Ukraine, la fiction d'un sport apolitique semble bien loin. Dernièrement, le refus d'Idrissa Gueye, joueur au PSG, de porter un maillot arc-en-ciel en soutien à la lutte contre l’homophobie a encore relancé ce débat. Les prises de position politiques des sportifs semblent entrer de plus en plus en résonance avec les évolutions de la société, plaçant les institutions sportives dans une position inconfortable. Nous faisons le point avec Jean-Michel De Waele, professeur en sciences politiques à l’ULB, spécialiste du monde du sport belge et international.