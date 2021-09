Jean-Michel Saive est le nouveau président du COIB

L'ancien numéro 1 mondial de tennis de table et porte-drapeau olympique belge s'est imposé face à l'ancienne judokate Heidi Brakels.

Jean-Michel Saive a été élu vendredi président du Comité olympique et interfédéral belge (COIB). L'ancien pongiste a obtenu 77 votes, soit 66,38 pour-cent des voix, lors de l'assemblée générale qui s'est tenue à l'Auditorium du Passage 44 à Bruxelles.

Saive, 51 ans, est membre du conseil d'administration du COIB depuis 2009 et l'un de ses vice-présidents depuis 2017. Candidat déclaré à la présidence de l'instance depuis septembre 2020, il a vu Heidi Rakels, 53 ans, entrer dans la danse peu avant la date limite.

Jean-Michel Saive a présenté un programme qui repose sur dix axes, avec notamment la création d'une commission des fédérations non olympiques, la poursuite du projet Be Gold de soutien aux jeunes athlètes prometteurs ou encore la promotion des valeurs olympiques et le renforcement du rôle de la task force COIB/BPC pour tisser encore davantage de liens avec les sportifs paralympiques.