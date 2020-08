John Lelangue (Lotto Soudal): "On est une entreprise, mais on ne vend rien... sinon du rêve et de la sympathie"

Une équipe cycliste de l'élite mondiale est une entreprise comme une autre, explique John Lelangue. Mais elle a un capital sympathie supplémentaire, aux yeux du manager général de Lotto Soudal.

Ouf. Il s’en est fallu de peu que l’une des deux équipes cyclistes belges inscrites au Tour de France ne puisse prendre le départ. Deux jours avant le coup d’envoi de cette 107e édition, deux membres du staff de Lotto Soudal ont été testés positifs au Covid-19: pas des coureurs, heureusement. Du coup, l’équipe a dû renvoyer à la maison quatre de ses collaborateurs, deux soigneurs et deux mécaniciens, car les deux "suspects" partageaient leur chambre avec deux autres personnes. Peu de temps auparavant, les organisateurs du Tour avaient prévu de renvoyer des équipes entières dès lors qu’elles présenteraient deux cas positifs – sous la pression des équipes, notamment, ils sont entre-temps revenus à une position moins extrême, pour le bonheur de Lotto Soudal.

Celle-ci partagera bien avec Deceuninck Quick Step l’honneur de défendre les couleurs de la Belgique durant les trois semaines de course. Lotto Soudal présente d’ailleurs un profil plus belgo-belge que sa rivale, estime son manager général John Lelangue, notamment parce qu’elle compte davantage de coureurs belges en son sein, qui auront aussi plus de chances de gagner une étape. L’homme, qui, avant de diriger Lotto Soudal a également été directeur sportif de Phonak et BMC Racing, connaît l’univers de la petite reine mieux que personne: il nous livre ses sentiments à la veille de la première étape du Tour.

Cette édition du Tour de France sera très spéciale avec les mesures de lutte contre le Covid 19: avez-vous des appréhensions sur la manière dont il va se dérouler ou êtes-vous serein?

Je n’ai pas d’appréhension, mais on n’est forcément pas serein à 100%. Le Tour est la plus grande course du calendrier. Il était très important qu’on puisse reprendre la compétition, ce qu’on a fait à partir du 1er août. Qu’on puisse reconstruire un calendrier qui reprennent les plus grandes épreuves, dont les trois grands tours et les classiques, était déjà une grande satisfaction. Car, depuis la mi-mars, on était plongés dans le doute. Une série d’actions de lutte contre le virus ont été mises en place et les organisateurs du Tour ont, comme ceux des autres épreuves reprises, adopté nombre de mesures pour isoler les coureurs dans des bulles et pouvoir gérer ces trois semaines de compétition en toute autonomie.

Les courses se raréfiant cette année, les sponsors vont-ils relever leur niveau d’exigences?

Ce n’est pas une question d’exigences. C’est le même topo dans tous les sports et tous les secteurs: on a tous subi cette période d’interruption que personne n’avait vue venir. Et maintenant, on est parti pour une période d’épreuves très compacte, puisque comprimée sur 3 mois et demi. Le Tour sera le plus grand événement sportif international de cet été, car les autres méga-compétitions comme l’Euro de football ont été reportées. Le Tour aura peut-être une visibilité d’autant plus grande, via les retransmissions dans le monde entier. On voit qu’il y a un engouement et un intérêt croissants dans le public; cela prouve que le sport, et le cyclisme, revivent. Et nous avons la chance, chez Lotto Soudal, d’avoir des sponsors fidèles: la Loterie Nationale (Lotto) est le plus ancien sponsor en activité dans le cyclisme avec 35 ans de présence ininterrompue, tandis que Soudal est à nos côtés depuis plus de dix ans. Ils nous sont fidèles et savent que nous reprenons la saison avec les mêmes ambitions que celles qu’on avait au départ.

Une victoire d’étape au Tour est-elle une obligation pour vos sponsors?

C’est toujours un objectif, une ambition. Il y a deux façons de venir au Tour: soit avec un coureur qui peut viser le podium, voire – le rêve ultime – le maillot jaune, soit avec des coureurs qui visent une victoire d‘étape. C’est ce que nous avons fait l‘an dernier avec notre sprinter Caleb Ewan et c’est ce qu’on fera également cette année. Nous avons malheureusement perdu Tim Wellens pour cette édition (blessé récemment, NDLR), mais nous avons un groupe soudé et solidaire. Et avec Caleb Ewan, nous disposons d’un des sprinters les plus rapides actuellement, comme le démontrent ses victoires cette année au Tour Down Under et au Tour de Wallonie. Nous allons le protéger en formant un train rodé autour de lui pour les sprints. Et puis nous avons des coureurs offensifs, comme Philippe Gilbert, Thomas De Gendt et John Degenkolb. On espère davantage qu’une victoire d’étape.

Combien de victoires attendez-vous?

On en espère au minimum deux. L’an dernier, nous avions décroché 4 victoires au Tour, ce qui est exceptionnel, mais il y a de nombreux paramètres qui entrent en ligne de compte. Cette année, il y aura 5 ou 6 opportunités pour un sprinter de la trempe de Caleb Ewan. Et ce sera un Tour différent des autres années: il sera assez rythmé dès le début et l’équipe Ineos ne va pas tout contrôler comme auparavant.

Diriger une équipe cycliste, c‘est un peu comme gérer une entreprise?

C’est clair que c’est une entreprise: ce n’est pas qu’une équipe cycliste, mais un véritable projet. Nous avons vingt autres coureurs qui participent au Championnat d’Europe, au Tour du Poitou-Charente, à la Brussels Classics et à Tirreno-Adriatico, plus tout un personnel qui compte 70 collaborateurs: des mécaniciens, des chauffeurs, des chefs cuisiniers, des ostéopathes, des soigneurs… Nous sommes une entreprise en déplacement permanent. Et nous menons aussi à bien deux projets qui nous tiennent à cœur: le développement de notre équipe de coureurs de moins de 23 ans, vivier de talents qui vont arriver dans le World Tour, et notre équipe féminine, composée de jeunes coureuses belges et étrangères qui vont s’aguerrir à l’international. Nous sommes donc bien une petite entreprise, impactée comme les autres par la crise du Covid-19 et qui a pris les mêmes types de décisions, telles que placer du personnel en chômage temporaire, anticiper la reprise, gérer les relations humaines et le budget, etc.

Une PME?

Oui, nous restons une PME à notre niveau, mais avec cette différence que nous avons une implication internationale forte et une grande visibilité: nos coureurs apparaissent dans les médias et sont reconnus par le public. On ne vend rien, sinon du rêve et de la sympathie, et c’est ce qui nous motive au réveil tous les matins. On figure parmi les 19 privilégiées qui composent les équipes du World Tour.

Une PME avec une constellation de stars, en somme…

Oui, mais pas uniquement cela. Nous avons aussi pour rôle de transmettre une vision. Même si elle est très ambitieuse, Lotto Soudal figure dans le milieu de tableau des équipes World Teams. L’an dernier, elle a décroché 24 victoires, ce qui n’est pas rien. Mais on transmet une vision, qui correspond à l’image de nos partenaires. Et nous sommes un "underdog" (outsider, NDLR), une équipe sympa, une équipe belge et internationale…

Quel est votre principal souhait pour le Tour 2020?