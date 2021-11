Jonas Gerckens, navigateur liégeois: "La voile mérite sa place à côté du football et du cyclisme"

À partir de dimanche, même une côte fracturée n’empêchera pas Jonas Gerckens de se mesurer aux meilleurs skippers du monde dans une course de trois semaines par-delà l’océan. La Transat Jacques Vabre, ou "le Tour de France pour les skippers".

Ne pourrions-nous pas manger le même menu que celui qui l’attend au cours des trois prochaines semaines, sur son bateau, au milieu de l’océan? "Non merci", nous répond en souriant Jonas Gerckens (41 ans). "Ce sont les derniers jours où je peux déguster un croissant frais et un café chaud, et je ne vais pas manquer cette occasion."

Le navigateur belge nous montre ce qu’il mangera dans la cabine de son voilier - baptisé Volvo 164 - amarré dans le port du Havre, d’où il prendra le départ avec 79 équipes concurrentes, pour une traversée de 8.500 km en direction de l’île antillaise de la Martinique. "Breakfast gourmand", peut-on lire sur un des trois sacs en aluminium qui comprennent sa ration du premier jour. "Des œufs, du lard, de la saucisse, des pommes de terre. Au total, 521 calories."

Chaque période de sommeil manquée, même s’il ne s’agit que de 40 minutes, se paie cash.

Il nous montre comment il réchauffera ce sachet dans de l’eau sur un simple butagaz qui pend dans la cabine. Pour économiser du poids, il emporte au maximum 20 rations, soit le nombre de jours qu’il estime avoir besoin pour traverser l’océan avec son coéquipier français Benoît Hantzperg. "Si la traversée dure plus longtemps, nous devrons nous contenter du kit de survie, qui se compose essentiellement de biscuits militaires", explique-t-il laconiquement.

Le petit butagaz est un des rares luxes de la cabine, à côté d’un coussin faisant office de lit. "Nous nous relayons à la barre toutes les heures et demie", explique Gerckens tandis que nous prenons place avec les croissants et le café sur les deux minuscules sièges installés dans le cockpit du bateau. "Le quart à l’intérieur est utilisé pour vérifier les bulletins météorologiques, calculer le cap, manger et dormir, souvent pas plus de 40 minutes à la fois." Du moins lorsque le bateau ne vire pas de bord, car dans ce cas, des centaines de kilos de matériel, y compris le lit, doivent être déplacés.

Manger et dormir sont essentiels à bord. "Chaque période de sommeil manquée, même s’il ne s’agit que de 40 minutes, se paie cash. Si vous n’arrivez plus à vous concentrer, vous risquez de commettre des erreurs et de provoquer un accident. Et les repas sont les seuls moments pour vous-même. Même si c’est un défi de trouver le bon rythme en mer: il nous arrive parfois de manger un chili con carne à trois heures du matin après un virement de bord ou une manœuvre difficile."

Sport de haut niveau

L’absence de luxe à bord - le seul WC utilisable est un seau - se justifie par la nécessité de limiter le poids au minimum. La Transat Jacques Vabre est, avec le Vendée Globe et la Route du Rhum, une des courses les plus prestigieuses de la voile au long cours. Ces courses sont surtout populaires en France. "Ici, dans la ville de départ du Havre, on attend 600.000 personnes en une semaine", explique Gerckens. "Lors du départ de ces grandes courses, il arrive que 2 millions de personnes se massent dans le port et sur les falaises. C’est un peu comme le départ du Tour de France pour les amateurs de cyclisme."

Lire aussi Paris 2024 veut (vraiment) incarner les Jeux du renouveau

Gerckens espère réussir une belle performance et mettre ce sport sur la carte en Belgique. "Cela fait 15 ans que je m’entraîne en Bretagne avec les meilleurs skippers du monde. Au début, ils se moquaient un peu du 'petit Belge' qui voulait jouer dans la cour des grands. Mais depuis que j’obtiens de bons résultats, ils ne trouvent plus cela drôle."

Le meilleur résultat obtenu par un Belge dans la Transat Jacques Vabre est une 16e place. Mais l’ambition de Gerckens va bien plus loin que l’envie de battre ce record. "L’objectif est d’atteindre le top 10, ce qui signifie que nous devons nous positionner en tête des 45 voiliers de notre catégorie. Ensuite, tout sera possible, y compris une place sur le podium."

Même si c’est déjà un petit miracle que Gerckens prenne le départ de la course. Il y a moins de quatre semaines, il s’est retrouvé à moitié inconscient dans la cabine lorsque le bateau a soudain été freiné par une grosse vague et est passé d’une vitesse de 40 nœuds à zéro en moins de temps qu’il ne faut pour le dire. Le skipper, projeté dans les airs, s’est littéralement retrouvé plié en deux sur le mur de la cabine.

700.000 euros L'investissement de son sponsor principal, Volvo, dans le nouveau voilier de 40 pieds (13 mètres) a coûté entre 700.000 et 750.000 euros.

Il lui a fallu huit heures pour ramener le voilier au port, où l’équipe médicale d’urgence lui a diagnostiqué une côte cassée. Le feu vert du médecin de la course ne lui a été donné qu’il y a deux jours. "La fracture vient tout juste de se ressouder, mais la douleur n’a pas encore disparu", explique-t-il. "Il était hors de question de déclarer forfait. Nous avons donc prévu quelques doses de morphine dans notre kit de premiers soins pour le cas où la douleur deviendrait insupportable."

Son sponsor principal, Volvo, tenait à ce que Gerckens soit au départ de la course, car il a conclu un contrat de cinq ans avec le skipper pour que la voile trouve sa place dans le paysage sportif belge. C’est ce qui explique l’investissement dans ce tout nouveau voilier de 40 pieds (13 mètres) qui a coûté entre 700.000 et 750.000 euros.

Objectif Jeux olympiques

Originaire de Liège, Gerckens est surtout connu en Wallonie, tandis que les championnes en classe Laser Emma Plasschaert et Evi Van Acker sont surtout connues en Flandre. Mais avec son nouveau voilier, Gerckens espère faire se rencontrer ces deux mondes et élever ce sport à un niveau supérieur en Belgique.

Il nous montre le grand drapeau belge qui flotte doucement à l’arrière du bateau, sous l’effet de la fraîche brise matinale. "Nous avons de grandes ambitions, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour l’équipe nationale belge que j’ai créée, les Red Dolphins." Avec Sophie Faguet, Gerckens vient de remporter une médaille d’argent et une de bronze lors des championnats européens et du monde de voile de longue distance en catégorie double mixte.

L’objectif est de participer aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028.

"Je souhaite également attirer des skippers flamands comme Emma, Evi et un jeune talent comme Pieter Tack", explique Gerckens. L’objectif est de participer aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. Il y a de fortes chances que ce sport soit pour la première fois reconnu à ce niveau. "Il pourrait s’agir d’une régate de deux à trois jours, sans escale, ce qui en ferait d’emblée la plus longue discipline olympique. Vu que nous naviguons jour et nuit, la course pourra être suivie dans tous les fuseaux horaires."

Le nom "Red Dolphins" n’a pas été choisi au hasard, explique-t-il. "Les dauphins sont nos meilleurs amis en mer. Lorsque vous venez de passer plusieurs jours, seul en mer, et qu’ils viennent nager à côté de votre bateau, vous commencez même à leur parler. Nous avons parfois l’impression qu’ils nous comprennent quand nous les voyons réagir en faisant des mouvements brusques."

L'homme et la nature

La voile de longue distance reste un sport dangereux, où des personnes perdent régulièrement la vie. Lorsque quelqu’un tombe à l’eau pendant la nuit, il est très difficile, voire impossible, de le retrouver. Le golfe de Gascogne, que les skippers de la Transat Jacques Vabre doivent affronter avant d’entamer la traversée de l’Atlantique en direction des îles du Cap-Vert, est une des mers les plus dangereuses au monde.

Je peux même m’amuser dans une tempête. La force de l’océan a quelque chose de magique.

"Les vagues peuvent atteindre 12 mètres de haut, mais elles sont surtout très violentes, ce qui met votre bateau à rude épreuve", explique Gerckens. "Mais nous sommes bien entraînés. Je sais comment survivre dans un radeau de sauvetage. Je peux suturer une blessure si nécessaire. Je peux même m’amuser dans une tempête. La force de l’océan a quelque chose de magique."

Le rapport à la nature est une des raisons pour laquelle Gerckens aime tant ce sport. "J’éprouve cependant autant de plaisir à faire la promotion de la voile en Belgique, même si je dois me lever tôt pour déjeuner avec des journalistes", explique-t-il en riant. "Car je suis convaincu que la voile mérite sa place à côté du football et du cyclisme."

La voile compte d’ailleurs de plus en plus d’adeptes, à cause précisément de son caractère aventureux et durable. La fragilité de notre environnement et du climat n’a pas échappé aux amateurs de voile. Sur l’océan, on voit flotter de plus en plus de déchets et de plastique. "Et depuis quelque temps, les algues prolifèrent à cause du réchauffement de l’eau", explique Gerckens. "Elles ralentissent les bateaux. Elles constituent une véritable catastrophe pour notre destination, les Antilles, car elles bloquent la lumière et provoquent la mort des récifs coralliens."

Gerckens se réjouit de laisser bientôt derrière lui l’agitation du port et de se mesurer à l’océan pendant trois semaines. "Il est important de rester humble", poursuit-il, tandis qu’il se rend au briefing de sécurité des organisateurs de la course. "Un skipper qui se croit plus fort que la nature risque de ne pas revenir vivant."

Déjeuner à 8 h à bord du voilier Volvo 164 dans le port du Havre.