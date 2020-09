Jos Donvil rejoint le Sporting d’Anderlecht

Il y a tout juste un mois, le patron de VOO fut mis de côté par l’opérateur wallon et remplacé par le Franco-Américain Christophe Traggio. Relégué à la position de CFO de Nethys, il semblait évident que le patron n’allait plus faire long feu au sein de l’opérateur. "Il est un homme de défis et s’engage habituellement avec une entreprise pour relever une mission précise. Une fois que le travail est fait, il aime souvent passer à autre chose", nous expliquait récemment l’un de ses proches. VOO ne souhaitant plus directement ses services, Jos Donvil était donc libre de partir à la recherche de nouveaux défis. Il n’a jamais caché son amour pour le sport et sa volonté, si l’occasion se présentait, de se lancer professionnellement dans le monde du sport. Fan invétéré du Standard, c’est finalement chez son célèbre concurrent que le patron a donc trouvé son bonheur. Ses relations avec Marc Coucke et Wouter Vandenhaute ont forcément pesé dans la balance.