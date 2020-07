KBC s'offre des droits sur le football belge

Tous les goals des 5 prochaines saisons de la Jupiler Pro League seront diffusés sur l'application mobile de KBC et CBC

KBC a acquis les droits exclusifs permettant d'offir des clips mobiles pendant les matches des 5 prochaines saisons de la Jupiler Pro League.

Le bancassureur s'est également offert les droits non exclusifs sur les résumés des matches online.

"À partir de la fin août, tous les fans de football, aussi bien ceux qui sont clients KBC que ceux qui ne le sont pas, pourront utiliser KBC Mobile pour voir les buts et les temps forts du match et tous les résumés à la fin du week-end de football", lit-on dans un communiqué.