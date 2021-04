Kevin De Bruyne devient le footballeur le mieux payé d'Angleterre

En resignant pour deux saisons supplémentaires à Manchester City, Kevin De Bruyne devient le joueur le mieux payé du championnat d'Angleterre. Il y gagnera plus de 18 millions d'euros brut par an.

Ce faisant, il devrait devenir le joueur le mieux payé de l'histoire du club et même du championnat anglais. Selon le Daily Mail, le milieu offensif touchera 300.000 livres (350.000 euros) par semaine, soit 15,6 millions de livres (plus de 18 millions d’euros) par an. Fait remarquable, le joueur a négocié son contrat seul, sans l'aide d'un intermédiaire puisqu'il s'est séparé de son agent Patrick De Koster.