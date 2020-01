Kobe Bryant, le champion NBA devenu un businessman redoutable

Kobe Bryant a pourtant signé d'autres partenariats par la suite, notamment avec Lenovo et Turkish Airlines. Dans le même temps, il avait renforcé sa relation avec la marque Nike, qui en a fait l'une de ses égéries les plus importantes. Mais le basketteur ne s'est pas arrêté là: dès le début des années 2000, Kobe Bryant s'est intéressé à d'autres marchés, notamment celui de la Chine. Via plusieurs voyages et apparitions dans des spots publicitaires, le sportif est rapidement devenu une légende de ce côté du globe.