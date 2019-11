L'Adeps joue aussi les tuteurs pour ses sportifs

Et une nouvelle reconnaissance de plus pour Nafissatou Thiam. Celle-ci est toutefois passée inaperçue. Elle n’en est sans doute pas moins importante pour l’athlète de 25 ans. Elle vient récemment de clôturer son bachelier en géographie à l’université de Liège. Depuis ses 18 ans, la championne partageait son quotidien entre les entraînements et les bancs de l’auditoire. "Ce qui n’était pas toujours facile à gérer. Je ferai sans doute mon master plus tard, ce qui me laissera un peu plus de temps", sourit l’athlète.