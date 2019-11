L'Union belge dévoile le nouveau maillot "à domicile" des Diables rouges

L'Union belge a dévoilé ce lundi le nouveau maillot des équipes nationales de football. Les bandes rouges et noires que l'on retrouve sur le devant du maillot et le nouveau logo de la Fédération, présenté la semaine dernière, constituent les principales nouveautés.

Un grand "B" se devine parmi les rayures noires et rouge foncé brossées grossièrement sur le nouvel équipement de match des Diables rouges et des Red flames. La première lettre du pays est également au centre du nouveau logo de l’Union belge de football, dessiné par l’agence Mirror Mirror et dévoilé la semaine passée.