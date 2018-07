L'Union cycliste internationale blanchit Chris Froome

Depuis, les experts juridiques et scientifiques du LADS, l'unité antidopage de l'UCI, d'un côté, et les avocats recrutés par Sky et le coureur britannique, de l'autre, s'opposaient sur le dossier dont la trop lente avancée agaçait le milieu cycliste. Mais ce lundi, "sur la base des conclusions de l'Agence mondiale antidopage qui a admis le 28 juin que ce taux excessif de salbutamol ne constituait pas un contrôle positif, l'UCI a "décidé de clore la procédure" envers Chris Froome".