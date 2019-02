L'agent Mogi Bayat fait saisir les avoirs du club d'Anderlecht

Ce n’est plus vraiment un secret, l’ambiance entre le célèbre agent de joueurs Mogi Bayat et le club de football d’Anderlecht n’est plus vraiment au beau fixe. Depuis hier, la relation entre les deux parties a pris encore un sérieux coup dans l’aile. Et il est question ici de gros sous. Durant plusieurs saisons, l’agent a offert ses services au club bruxellois pour la vente et l’achat de joueurs. Mogi Bayat était rétribué via un pourcentage sur les transactions mais plusieurs contrats ne lui ont toutefois pas été payés. La dette d’Anderlecht envers l’agent serait d’au moins un million d’euros. L’homme a donc décidé de faire appel à la justice pour récupérer les retards de paiements, via une saisie des avoirs du club.