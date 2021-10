L’agent de footballeurs Pini Zahavi dépose plainte en Belgique

Cette plainte signifie qu'un juge d'instruction va être désigné pour enquêter sur une possible entorse au secret de l'instruction. "Il s'agit d'un principe cardinal de notre système de procédure pénale. Il est fait pour protéger la vie privée des inculpés, mais aussi l’instruction elle-même. C’est susceptible de créer des dommages à l’honneur de la personne poursuivie – et présumée innocente –, et de mettre en danger l'enquête en elle-même", commente Me Bosquet.