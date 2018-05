L'american dream des Reds de Liverpool

Ce samedi soir, la Ligue des champions rendra son dernier verdict de la saison. Le Real Madrid, tenant du titre, affronte Liverpool FC. Les Reds vivent leur american dream, 8 ans après leur rachat par les Américains de Fenway Sports.

Il est l’homme de la saison en Angleterre. Mohamed Salah représente le rêve américain de toute la jeunesse égyptienne. Issu d’un milieu très modeste, il a été élu meilleur joueur de la richissime Premier League cette saison. Salah a pourtant coûté bien moins que d’autres stars du ballon rond. Son succès est à l’aune de la saine gestion qui s’est imposée à Liverpool. Acheté le 1er juillet 2017 pour 42 millions d’euros, le joueur est aujourd’hui valorisé entre 100 et 168 millions d’euros, selon les estimations.

100 à 168 millions d'euros Mohamed Salah, le joueur de Liverpool FC, a été acheté le 1er juillet 2017 pour 42 millions d’euros, le joueur est aujourd’hui valorisé entre 100 et 168 millions d’euros, selon les estimations.

Club anglais mythique fondé à la fin du XIXe siècle, le Liverpool Football Club a été racheté en octobre 2010 par le groupe américain Fenway Sports, spécialisé dans les investissements sportifs. Il détient notamment les prestigieux Boston Red Sox, une équipe de baseball de légende aux Etats-Unis.

Depuis leur rachat par Fenway Sports, les Reds ont tout fait pour avoir un business sain. Depuis l’été dernier, ils sont aidés par le nouveau CEO Peter Moore, un ancien de Reebok, Sega, Microsoft et Electronic Arts.

Le club a fait le point sur ses comptes le 1er mars dernier. Sur la dernière année comptable, du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, les Reds ont engrangé des revenus totalisant 364,2 millions de livres, soit 416,2 millions d’euros. Des revenus en progression de 62 millions de livres sur un an.

Vue en plein écran ©AFP

En face, le Real Madrid fait figure de géant avec un chiffre d’affaires opérationnel en progression constante. 674 millions d’euros rien que sur la saison 2016-2017. Une manne récurrente face à laquelle seuls des clubs comme Manchester United ou le FC Barcelone arrivent à rivaliser.

Une étude d’Interbrand avait établi en janvier dernier que le Real Madrid était la 17e marque espagnole la plus puissante à travers le monde devant Seat, Desigual, Mango et même le FC Barcelone, mais derrière Zara, Movistar, Banco Santander ou Massimo Dutti. Sur un an, la marque Real Madrid a gagné trois places dans ce classement. Il faut dire que le club est très suivi à travers le monde. Il compte un nombre très important de supporters assidus en Amérique latine et est aussi une légende en Asie.

Un résultat en hausse de 21%

Vue en plein écran Le stade de Liverpool a augmenté sa capacité de 10.000 places. De quoi générer environ un million de livres supplémentaire par match. ©AFP

De son côté, Liverpool a réussi la prouesse d’augmenter considérablement ses revenus opérationnels. Une hausse de près de 21% en un an. D’abord, le stade a augmenté sa capacité de 10.000 places. De quoi générer environ un million de livres supplémentaire par match.

En conséquence, le résultat net du club s’est affiché à 44,6 millions d’euros sur cette même année comptable 2016-2017. Une performance notamment rendue possible grâce à l’énorme manne des droits TV et autres revenus médias en Premier League qui, rien que pour Liverpool FC, s’est élevée à 176 millions d’euros. Un domaine dans lequel Liverpool se situe d’ailleurs plus ou moins au même niveau que le Real Madrid, illustrant la suprématie anglaise en matière de droits TV.

"Nos résultats démontrent nos solides progrès financiers malgré les coûts toujours croissants dans le football." Andy Hughes COO de Liverpool FC

Mais l’histoire est aussi commerciale avec des revenus en hausse de 20 millions de livres sur un an et 12 nouveaux sponsors dont Malaysian Airlines ou Konami. Liverpool a également lancé de nouvelles activités de vente au détail aux Etats-Unis, à Hong Kong, au Canada et aux Pays-Bas. "Nous avons considérablement amélioré la situation financière du club au cours des sept dernières années et ces résultats démontrent nos solides progrès financiers malgré les coûts toujours croissants dans le football, a expliqué le COO du club Andy Hughes le 1er mars dernier. Au cours des sept années, nous avons connu un bénéfice d’exploitation une année et des pertes durant les autres, une situation qui peut être attribuée, en grande partie, aux coûts de négociation des joueurs et au calendrier des paiements. Mais ce qui est important, c’est la tendance sous-jacente qui s’est poursuivie dans le but de renforcer notre position financière en réinvestissant dans le club et les joueurs, permettant à cette stabilité à long terme de devenir une réalité."

Le sportif suit avec la qualification de Liverpool FC pour la finale de la plus prestigieuse des compétitions, la Ligue des champions, face au Real Madrid. Ce qui fera aussi du bien aux finances du club. La Ligue des champions a en effet déjà rapporté la bagatelle de 40 millions reçus directement de l’UEFA, ceci sans compter les 15,5 millions d’euros promis au vainqueur, ni les autres revenus commerciaux que les clubs tirent de cette compétition.

Le parcours réalisé par le club est d’ailleurs une très bonne nouvelle pour toute la région. L’université de Liverpool a calculé qu’atteindre la finale de la Ligue des champions allait amener 25 millions de livres en plus à l’économie locale: horeca, merchandising et autres.

Un équipementier aux anges

Un autre grand gagnant de cette finale est la marque de chaussures et vêtements New Balance. L’équipementier qui a décidé de s’attaquer au football il y a 5 ans via quelques clubs mythiques (Celtic Glasgow, Séville, FC Porto et même le Standard de Liège) a misé sur le bon cheval. Pour les 200 millions de téléspectateurs de la finale de la Ligue des champions, ce n’est pas Adidas ou Nike qui s’affichera sur le maillot des Reds mais bien New Balance qui veut augmenter ses revenus de 20% en Europe cette année à un milliard de dollars.

25 millions de livre sterling New Balance débourse 25 millions de livres par an pour son contrat avec Liverpool.





Déjà bien établie dans la basket de ville, New Balance veut percer dans les vêtements et chaussures de sport. Le milliardaire américain qui contrôle la marque, Jim Davis, débourse 25 millions de livres par an pour le contrat avec Liverpool. De l’argent bien dépensé cette saison grâce à la visibilité de la Ligue des champions. New Balance s’attaque de ce fait à Puma, le challenger historique du domaine. Ravir à Puma sa troisième place d’équipementier dans le football mondial ne sera déjà pas une mince affaire.

Pour la première fois, New Balance fera également son apparition à la Coupe du monde de football en équipant le Costa Rica et le Panama, cette dernière équipe étant dans le groupe de la Belgique. Là aussi, deux investissements gagnants pour la marque, car la qualification de ces deux nations n’était pas acquise en 2015 lors de la signature des contrats. Au décompte des équipes, Adidas compte 12 équipes au Mondial, Nike 10, Puma 4 et New Balance 2.

Investissements gagnants

S’il y a bien un autre terrain que celui de Kiev (où a lieu la finale de ce samedi, NDLR) où le Real Madrid et Liverpool FC se retrouvent, c’est sur l’intelligence à choisir leurs noyaux, dont la valeur surpasse de loin ce qu’ils ont payé pour les obtenir.

La plus grande réussite de Liverpool est d’ailleurs peut-être d’avoir réussi à mettre sur pied l’un des trois meilleurs trios d’attaque (Roberto Firmino, Sadio Mané et Mohamed Salah) du continent en trois ans et pour moins de 130 millions d’euros. A titre de comparaison, le Paris Saint-Germain a acheté le seul Neymar pour 222 millions d’euros ou Kylian Mbappé pour 145 millions d’euros.

Chez les Reds, la plupart des joueurs valent plus à l’heure actuelle que ce qu’ils ont coûté à l’achat. Et si le club a cassé sa tirelire en janvier pour signer le défenseur néerlandais Virgil Van Dijk pour 80 millions d’euros, Liverpool a plus que rétabli la balance en vendant Philippe Coutinho au FC Barcelone à la même période pour 120 millions d’euros.

Le Real Madrid profite de son côté du fait que l’essentiel des gros transferts a déjà été réalisé il y a quelques saisons. Relativement calmes sur le marché des transferts lors des derniers Mercato, les "Merengue" disposeraient, selon la presse espagnole, d’une enveloppe de 300 millions d’euros pour se renforcer durant l’été prochain.

Vue en plein écran ©AFP

Vue en plein écran La plus grande réussite de Liverpool est peut-être d'avoir mis sur pied l'un des trois meilleurs trios d'attaque du continent: Roberto Firmino, Sadio Mané et Mohammed Salah. ©Photo News