L'édition 2020 des 20 km de Bruxelles est finalement annulée

La 41e édition de la course à pied des 20 km de Bruxelles n'aura pas lieu cette année, en raison des incertitudes liées à la reprise de la pandémie de coronavirus.

"À cause de la crise sanitaire actuelle et face à l’incertitude, nous avons pris la décision d’annuler l’édition 2020 des 20 km de Bruxelles", ont fait savoir les organisateurs de la course à pied. Celle-ci était initialement prévue le 31 mai avant d'être reportée une première fois à l'automne. Elle est désormais tout bonnement annulée, situation épidémiologique oblige.

En tant qu'événement de masse, cette course attire chaque année 40.000 coureurs et de nombreux spectateurs dans la capitale. La situation actuelle ne permet malheureusement plus de gérer ce rassemblement dans des conditions sanitaires optimales.