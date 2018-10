L'image du foot belge en prend un coup

La tempête dans le football national ne fait pas les affaires des clubs professionnels belges. Les sponsors temporisent, mais rappellent que de telles pratiques ne peuvent pas coller avec leurs valeurs et leur politique de sponsoring…

Demi-finaliste du mondial de football, des stars internationales sympathiques formées dans nos clubs ou encore un football chatoyant de l’équipe nationale, le blason du football belge était des plus dorés depuis quelque temps .

Les "affaires" de ce mercredi viennent davantage entacher la belle mécanique. "C’est frustrant, un jour comme aujourd’hui ruine des années d’efforts. Je n’en suis que plus déterminé à défendre le foot, nos actions sociales, etc. Je ne doute pas que les clubs vont collaborer, il y va de l’image de notre compétition. Soyons prudents. Chefs d’inculpation sont toujours des libellés qui laissent entendre le pire. Voyons ce qu’il en résulte" , insiste à ce titre Pierre François, CEO de la Pro League qui rappelle que la lutte contre les matchs truqués est un combat de longue date au sein de son organisation.

Le président du FC Bruges , Bart Verhaeghe ainsi que son alter ego à La Gantoise , Ivan De Witte ont assuré à nos confrères du Tijd que tout était limpide dans leurs clubs respectifs. "J’ai côtoyé Van Holsbeeck de près pendant des années et je n’ai jamais eu le moindre soupçon qu’il avait pu tremper dans un match truqué" , insiste pour sa part un proche de l’ancien manager d’Anderlecht.

L’enjeu dépasse l’image et est évidemment financier. Les sponsors ne veulent pas le moins du monde être associés à ce genre de scandales. "L’intégrité est cruciale au sein d’AB InBev, nous attendons les mêmes valeurs de nos partenaires et des événements que nous sponsorisons. Les supporteurs de la Pro League méritent un sport honnête et intègre", nous répond AB InBev qui a donné le nom de sa bière, la Jupiler, à la compétition.