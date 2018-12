La Belgique championne du monde de hockey

L'équipe nationale de hockey sur gazon hommes, les Red Lions, vient de remporter la finale de la Coupe du monde en Inde. Un premier titre qui consacre la montée en puissance du sport chez nous et qui ravira les sponsors qui ont parié sur la discipline.

L'équipe nationale de hockey sur gazon hommes, les Red Lions, vient de remporter la finale de la Coupe du Monde en Inde face aux Pays-Bas au Kalinga Stadium de Bhubaneswar. Après le temps réglementaire, le score était encore de 0-0. le match s'est donc joué aux penaltys shootout où la Belgique l'a emporté 3-2 après 6 tirs pour chaque équipe.

Un exploit qui ravira toute la Belgique du hockey et ses sponsors.

Belfius qui avait fait du hockey son lot de consolation après avoir échoué à ravir les droits de l'équipe nationale de football à ING, doit être à la fête avec cette performance. Belfius est l'un des sponsors vedettes (Head partners) de l'Association Royale Belge de Hockey avec Candriam, la société de gestion d’actifs paneuropéenne.

Juste derrière, on retrouve Audi, Auping, PWC, Sligro et Audi Financial Services, en tant que partenaires principaux. Autant de partenaires qui pourront espérer capitaliser sur les performances de notre équipe nationale de hockey.

La pratique du hockey est de plus en plus populaire en Belgique. Plus de 48.000 Belges sont affiliés (chiffres novembre) contre 44.000 en 2017. Le nombre d'affiliés a plus que doublé depuis 2010 (23.800 affiliés).

Le sport se professionnalise de plus en plus, même s'il reste loin du football. Le hockey (et les valeurs qu'il porte) est par contre en général mieux perçu que le foot, ce qui explique une partie de sa popularité chez les jeunes.

Les performances des Red Lions sont aussi pour beaucoup dans la popularité du sport.

Avec deux médailles d'argent continentales (en 2013 et 2017) et un titre de vice-champion olympique (en 2016 à Rio), la Belgique voulait ne pas manquer cette unique occasion d'accrocher une médaille d'or autour du cou de ses hockeyeurs.

Brillants dans cette Coupe du monde, les hommes de Shane McLeod ont encore étrillé les Anglais en demi-finales samedi (6-0) alors que les Pays-Bas, 4e nation mondiale, ont arraché leur qualification aux shoot-outs face à l'Australie, double tenante du titre et numéro 1 mondial, dans l'autre demi-finale.

Côté néerlandais, c'est la 7e fois, en 14 éditions, que les Oranje se retrouvent en finale de la Coupe du monde, avec trois titres à la clé, en 1973, 1990 et 1998 dont deux fois à domicile à Amstelveen (1973) et Utrecht (1998).

Shane McLeod, le sélectionneur néo-zélandais des Red Lions, l'avait affirmé avant l'ouverture du tournoi, ses joueurs viendraient pour la gagne, prévenant aussi que si d'aventure l'or n'était pas au bout, ce serait alors pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.

Après une demi-finale des Diables Rouges (3e) en Russie en football, et une autre en basket féminin avec les Belgian Cats (4e) à Tenerife, le sport collectif belge se porte bien cette année et les Red Lions décrochent le premier sacre mondial dans le genre pour une équipe belge, dimanche.