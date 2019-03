La Belgique, épicentre du monde équestre

La pratique du cheval progresse en Belgique. Avec plus de 75.000 affiliés, l'équitation est le 4e sport du pays derrière le football, le tennis et le basket-ball.

Peu médiatisé, le sport équestre est pourtant l’un des plus pratiqués en Belgique. Avec plus de 75.000 affiliés — dont plus de 35.000 en Fédération Wallonie-Bruxelles -, la Fédération royale belge des sports équestres chapeaute le 4e sport du pays derrière le football, le tennis et le basket-ball.