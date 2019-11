La FWB n'arrive plus à financer tous ses sportifs de haut niveau

Pour atteindre le niveau de la Flandre, il faudrait investir 6 millions d’euros supplémentaires.

À quelques mois des Jeux olympiques de Tokyo et surtout dans la perspective de la préparation des sportifs francophones pour les JO de Paris en 2024, le sport de haut niveau au sein de l’administration des sports de la Fédération Wallonie-Bruxelles interpelle la ministre des Sports Valérie Glatigny. Dans une note transmise à la ministre libérale après son entrée en fonction, l’administration des sports estime qu’elle ne sera bientôt plus en mesure de financer et d’encadrer des nouveaux sportifs de haut niveau.

Manque d’infrastructures

"On n’a toujours pas de piscine olympique, ni de vélodrome couvert. On n’a toujours pas de centre équestre de haut niveau, ni de piste de VTT."

Pour bien comprendre cette situation, il faut remonter aux résultats probants de la politique menée depuis une grosse dizaine d’années pour passer d’un nombre de 9 athlètes francophones aux JO d’Athènes en 2004 à 37 lors des JO de Rio en 2016. Cette performance connaît aujourd’hui le revers de la médaille. "Les services sont confrontés à un défi important: l’augmentation des besoins nécessaires à l’accompagnement de nos sportifs de haut niveau afin de maintenir, voire d’accroître notre niveau d’excellence. Nos besoins en matière d’infrastructures, de moyens budgétaires, de compétences et expertises, de contrats d’emploi adaptés à nos sportifs de haut niveau sont conséquents", résume le document de l’administration transmis à la ministre.

> Lire Le sport de haut niveau redoute les conséquences de la réforme APE

Ici et là, dans les instances du sport, on pointe l’absence d’infrastructures pour se préparer correctement au JO. "On n’a toujours pas de piscine olympique, on n’a toujours pas de vélodrome couvert, on n’a toujours pas de centre équestre de haut niveau, on n’a toujours pas de piste de VTT", énumère un acteur.

Une rallonge de 6 millions

10,165 millions "La Flandre investit annuellement plus de 24 millions d’euros contre 10,165 millions pour la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB)."

Derrière ce cri d’alarme, l’administration du sport a fait ses calculs. Il lui faudrait une rallonge budgétaire de 6 millions d’euros pour remplir correctement sa mission auprès des sportifs de haut niveau en vue des prochains rendez-vous olympiques. "La Flandre investit annuellement plus de 24 millions d’euros contre 10,165 millions pour la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). Sachant que les Flamands représentent globalement 60% de la population belge et nous 40%, il faudrait donc investir 6 millions supplémentaires dans le sport de haut niveau de la FWB pour faire jeu égal avec la Flandre, soit 16,165 millions. C’est précisément le budget que le Danemark (et ses 5 millions d’habitants, NDLR) investit dans sa structure Team Danemark pour rester compétitif au niveau international", explique l’administration.

Pour cette dernière, le refinancement du sport de haut niveau doit résoudre différents problèmes. Outre celui des infrastructures, on pointe l’encadrement. "C’est un souci majeur. Il faut professionnaliser les entraîneurs, augmenter le nombre de cadres techniques. Il faut injecter de l’argent dans les filières de recrutement pour encadrer les jeunes talents. En Communauté française, on n’arrive pas à financer les jeunes talents en devenir", pointe une source proche du dossier.

Des sportifs mis sur le côté

Mais derrière les soucis du "back-office" et de la professionnalisation des entraîneurs par exemple, un problème plus inquiétant va rapidement s’inviter dans la discussion: le financement des sportifs. Pour cerner le problème, il faut plonger quelques instants dans les bizarreries institutionnelles du pays.

"Le problème est que le financement de ces sportifs s’inscrit dans une enveloppe fermée."

Les sportifs de haut niveau soutenus par la FWB sont en fait financés grâce au système des aides à l’emploi (APE) de la Région wallonne. Ainsi, 20 sportifs sont aidés via le financement des points APE. Il y a aussi 26 sportifs de moins de 26 ans engagés sous contrat Rosetta. "Mais le problème est que le financement de ces sportifs s’inscrit dans une enveloppe fermée", rappelle un interlocuteur. Or vu les bonnes performances du moment dans de nombreux sports, "on n’arrive pas à répondre à la demande des sportifs. On n’a pas assez de contrat pour honorer toutes les demandes justifiées chez les sportifs".

Une solution temporaire a bien été mise en place. Elle pourrait cependant très vite faire perdre des chances de médailles aux prochains JO. Certains sportifs de haut niveau (entre 4 et 5) ont vu leur contrat avec la FWB passer du temps-plein au mi-temps afin de permettre à l’institution de financer d’autres sportifs à mi-temps. "C’est clairement un frein à la préparation des sportifs. On se limite. Évidemment, on a préservé les sportifs qui ont le plus de chance de gagner des médailles mais on limite les chances d’autres sportifs", explique-t-on.

La fin du saupoudrage?

"Faut-il continuer le saupoudrage et financer les fédérations qui ne décrochent rien depuis des décennies et qui restent confidentielles en termes d’affiliés et de clubs ou faut-il cibler uniquement les sports qui performent?"

Derrière ce qui ressemble à un appel à l’aide, certains espèrent ouvrir le débat sur le financement des différentes fédérations sportives. "Faut-il continuer le saupoudrage et financer les fédérations qui ne décrochent rien depuis des décennies et qui restent confidentielles en termes d’affiliés et de clubs ou faut-il cibler uniquement les sports qui performent?", lance un acteur du dossier.