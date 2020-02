La Gantoise se rallie à la vente collective des droits TV

Nouveau rebondissement dans la saga des droits de diffusion télévisée du football belge. Deux clubs de la Pro League, La Gantoise et l'Antwerp, avaient refusé la semaine dernière de participer à la vente collective de ces droits à la société britannique Eleven Sports. Le club gantois vient de faire volte-face en se ralliant aux 22 autres clubs professionnels du pays. Laissant l'Antwerp seul dans le camp des opposants.

Pour rappel, le package proposé par Eleven Sports prévoit le versement, entre 2020 et 2025, d'un chèque annuel de 103 millions d'euros, réparti entre les clubs selon leur taille. La Gantoise et l'Antwerp s'y étaient opposés, le premier jugeant ce montant insuffisant, le second s'estimant lésé par une clé de répartition ne prenant pas suffisamment en compte, selon lui, sa montée en puissance dans la hiérarchie du football belge.