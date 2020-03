La Pro League s'accorde sur les droits télés, pas encore sur la fin du championnat

Après la décision sur le déroulement de l’Euro, c'est au tour de la Pro League de se pencher, ce mercredi, sur la meilleure manière de terminer le championnat de football, stoppé à une journée de la fin de la phase classique. Plusieurs options se dessinent : la fin du championnat après le déroulement de la dernière journée restante, (et donc le titre pour le FC Bruges), des play-offs raccourcis ou un maintien du déroulement normal de la compétition. Le report de l’Euro a eu pour conséquence de donner plus de chance à cette dernière option, la fenêtre de tir dans l’agenda étant désormais bien plus large.