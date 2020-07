La Pro League s'accorde sur une D1A à 18 avec Beveren

Le prochain championnat de Belgique de football de D1A se disputera finalement avec 18 équipes. L'assemblée générale de la Pro League a validé un nouveau format de la compétition intégrant le club de Waasland-Beveren, qui ne descend finalement pas, et les deux finalistes pour la montée, OHL et le Beerschot.

La D1B, qui ne compte plus que six clubs (Westerlo, l'Union, Lommel, Deinze, Seraing et le RWDM), se voit adjoindre deux clubs. Lierse Kempenzonen, classé... 13e du championnat de D1 Amateurs, est repêché grâce à sa licence de foot pro. Et selon Het Laatste Nieuws, le 8e participant ne serait autre que l'équipe des U23 du FC Bruges.