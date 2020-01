La Pro League tique sur l'arrivée de Vandenhaute à Anderlecht

La Pro League, qui fédère les 24 clubs de football professionnels, tient à l’œil cette arrivée. En cause, l’appartenance du nouveau conseiller de la maison Mauve comme copropriétaire de la société d’agents de sportifs Let’s Play et un possible conflit d’intérêts. Car Let’s Play a notamment dans son portefeuille des joueurs d’Anderlecht.