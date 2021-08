La business woman Heidi Rakels veut 11 médailles aux JO

L'ancienne judoka et médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Barcelone 1992, Heidi Rakels, a dévoilé son programme pour sa candidature au poste de président du Comité olympique et interfédéral belge (COIB). Les élections se tiendront le 10 septembre, et la candidate flamande a pour seul concurrent le pongiste wallon Jean-Michel Saive.