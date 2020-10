La chaîne de running Trakks accélère la cadence

Dotée de nouveaux moyens, elle va ouvrir deux nouveaux magasins début 2021 à Liège et à Charleroi. Et sans doute davantage plus tard.

Il y a trois ans, après avoir ouvert son quatrième magasin à Gand (après Uccle, Jambes et Bruxelles Schumann), cet ultra-traileur, architecte paysagiste de formation, s’était mis à la recherche d’investisseurs. Ses ambitions étaient grandes : il voulait développer son concept axé sur la vente de grandes marques, le conseil, les tests de foulée et l’animation d’une communauté (conférences, coaching, sponsoring de courses…) à l’étranger n’hésitant pas à évoquer des mégapoles comme Paris et Londres. Les contacts se sont limités à des discussions informelles.

La crise? Quelle crise?

Alors que l’enseigne a affiché une croissance de 12% en 2019, Christophe Thomas a redéfini ses ambitions. « J’ai contacté plusieurs investisseurs, j’en ai conclu que si je voulais les rallier à ma cause, je devais accélérer la cadence des ouvertures afin d’avoir une assise plus large permettant de dégager une meilleure rentabilité », raconte-t-il. Il dit avoir aussi senti une certaine pression pour mettre le turbo sur l’e-commerce. Ça tombe bien. « Durant le confinement, le site marchand a grimpé de 450% », se félicite-t-il. Depuis la fin du lockdown, la croissance n’est plus « que » de 150%, comme avant la crise. « C’est bien la preuve que notre modèle doit être mixte car si les gens viennent chez nous, c’est avant tout pour le conseil, le coaching et les tests de foulée qui n’ont jamais autant été demandés. »

"Nous sommes la seule enseigne de running présente dans les trois régions du pays." Christophe Thomas Cofondateur de Trakks

La crise a donc peu affecté l’entreprise. «Dès la fin du confinement, il y a eu une ruée, si bien qu’au début des soldes, reportées d’un mois, nous n’avions plus de surstocks à solder», observe Christophe Thomas. Seul bémol, l’absence de grandes courses qui poussent les coureurs à mieux s’équiper : 20 km de Bruxelles, marathons, grands trails… Toutes ont été annulées, les autres étant organisées mais avec un nombre limités d’inscrits, règles sanitaires obligent…

A grandes foulées

Bref, le moment est venu pour passer à la vitesse supérieure. Coaché par Olivier Witmeur, professeur en entrepreneuriat à la Solvay Brussels School, le cofondateur de Trakks a récemment rassemblé 800.000 euros sous forme d’emprunt : la moitié via sa banque l’autre via un prêt souscrit auprès de Finance Brussels (ex SRIB). « Trakks, c’est un bel exemple de retail 2.0, combinant vente en ligne et vente physique avec le conseil d’experts », commente Pierre Hermant, CEO de Finance Brussels.

"Trakks, c’est un bel exemple de retail 2.0, combinant vente en ligne et vente physique avec le conseil d’experts." Pierre Hermant CEO de Finance Brussels

Ce montant permettra d’ouvrir début 2021 deux nouveaux magasins, à Liège et à Charleroi. Ces ouvertures permettront de créer sept emplois qui viendront s’ajouter à la quinzaine existants. « Nous deviendrons alors leader du marché », assure Christophe Thomas. Hormis le généraliste Decathlon, cette position est occupée par Runners Lab qui n’est présent qu’en Flandre. Cela lui permettra aussi de dépasser son grand concurrent francophone Jogging Plus, pionnier sur la marché belge (il a été lancé en 1990) et avec lequel il a eu des contacts. « Virtuellement nous sommes déjà n°1 car nous sommes la seule enseigne spécialisée présente dans les trois Régions du pays », observe encore Christophe Thomas.

12 à 14 magasins A terme, Trakks ambitionne d'avoir un réseau de 12 à 14 magasins.