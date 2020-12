La famille Borlée va passer sous pavillon flamand

Après avoir plusieurs fois menacé de quitter la Ligue francophone d'athlétisme (LBFA) pour son homologue flamande, Jacques Borlée et son groupe d’entraînement passent à l'acte. Ce vendredi, l'entraîneur va annoncer qu'il rejoint la Vlaamse atletiekliga (VAL) avec sa troupe composée de ses fils Kevin, Jonathan et Dylan, ainsi que de Hanne Claes et Camille Laus.