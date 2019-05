La marque Real Madrid revient au top

La saison 2018-2019 a été marquée par la fin de règne du football espagnol, avec les échecs sportifs retentissants du Real Madrid , du FC Barcelone et de l’ Atlético Madrid sur la scène européenne. Dans le même temps, les clubs anglais retrouvent leur suprématie, dix ans après, avec quatre clubs représentés dans les deux finales de Coupe d’Europe (Liverpool – Tottenham en C1, Chelsea – Arsenal en C3). Une domination inégalée, car elle s’accompagne d’une richesse économique, d’une qualité télégénique et d’un rayonnement médiatique inédits.

Devant Manchester

Sans surprise, six des dix clubs du top 10 sont anglais (Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal et Tottenham). Le football allemand ne place que le Bayern Munich, le football espagnol deux (Real et Barcelone), le football français un seul (Paris-Saint-Germain). La concurrence est rude, puisqu’aucun club italien, pas même la Juventus Turin, ne se hisse à ce très haut niveau marketing. Malgré un stade flambant neuf et des performances de très haut niveau, l’Atlético Madrid ne fait pas mieux.