La professionnalisation du hockey se reflète dans une abondance de transferts

Le championnat de hockey débute ce dimanche après un mercato assez agité. On n’y parle pas encore de sommes colossales mais, peu à peu, l’argent commence à jouer un rôle dans le choix de club des joueurs.

Un titre de champion du monde pour les Red Lions, un club belge qui remporte la coupe d’Europe des clubs et finalement le sacre continental pour l’équipe nationale, il y a un mois lors de la coupe d’Europe à Wilrijk. La saison 2018-2019 du hockey est plus que probablement la plus belle de l’histoire du sport au stick.