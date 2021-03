La valorisation du Club de Bruges revue à la baisse

La valorisation des Bleus et Noir s se situe désormais à 229 millions dans le milieu de la fourchette et 258 millions dans sa partie supérieure. Cela correspond à 10 fois le bénéfice net du Club Bruges sur la saison 2019-2020 (24,5 millions d'euros).

Si la demande devait être plus importante, Bart Verhaeghe & Co vendront entre 30% et 40% de leurs actions du Club . Leur participation dans le club passera alors de 94,34% à 66% ou 53,6%.

Le Club aux fans

Pour l'investisseur particulier, la période de souscription s'étend du 17 au 25 mars. En cas de forte demande, les investisseurs ayant souscrit via Belfius seront privilégiés. La banque, sponsor du Club de Bruges, est le principal responsable de la vente des actions aux particuliers. Credit Suisse, JP Morgan et Berenberg sont les autres banques actives dans cette opération.

Notons enfin par ailleurs que le Club précise qu'une fois coté, l'entreprise ne publiera plus de résultats trimestriels. Le conseil d'administration des Bleus et Noirs sera pour sa part composé de 7 membres. Outre les actuels actionnaires (Bart Verhaeghe, Vincent Mannaert, Jan Boone et Peter Vanhecke) le conseil accueillera aussi trois administratrices indépendantes: Sangeeta Desai, Lucy Quist et Cind Du Bois.