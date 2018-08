Le FC Seraing met une claque à la Fifa

La cour d'appel de Bruxelles vient d'infliger un sacré camouflet aux instances internationales du football, Fifa en tête. Dans ses grandes lignes, l'arrêt, rendu il y a deux jours, déclare l'illégalité du recours systématique au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) et autorise le recours aux juridictions des Etats.

Depuis quelques années, le club de football de Seraing a entamé un bras de fer judiciaire contre les instances internationales du football sur fond d'interdiction du Third Party Ownership (TPO), cette pratique permettant à des investisseurs de posséder les droits économiques de joueurs de football . Ce système est interdit par la Fédération internationale de Football (Fifa) depuis 2015.

En opposition ouverte avec ce règlement, le FC Seraing et la société Doyen Sports ont signé un accord de TPO après l'interdiction. Les sanctions financières et disciplinaires à l'encontre du club de football réfractaire n'ont alors pas tardé.

Justice étatique

C'est de cette époque que date le bras de fer judiciaire. D'entrée de jeu, le club de football a attaqué les instances nationales et internationales du football en justice, un véritable tir groupé contre l'Union royale belge des sociétés de football (URBSFA), la Fédération internationale de Football Asociation (Fifa) et l'Union européenne des Sociétés de Football (UEFA). La réponse des instances du foot ne s'était pas fait attendre et la première réaction a été de renvoyer le conflit devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) censé trancher le conflit.