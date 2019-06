Le Paris Saint-Germain et Nike unis jusqu'en 2032

Le PSG annonce "le plus important contrat de sponsoring de son histoire" alors que le club prolonge son partenariat avec Nike. Estimé à 80 millions d'euros par an, l'accord historique se propulse dans le top 5 des contrats équipementiers les plus juteux du monde du football.

La virgule la plus célèbre du monde figurera sur les maillots du Paris Saint-Germain jusqu'en 2032. Liés depuis 1989, le club parisien et l'équipementier américain Nike prolongent leur union par un contrat estimé à 80 millions d'euros par an. Le précédent contrat de sponsoring, dont l'échéance était fixée à 2022, était évalué à 25 millions l'année. Le club parisien et son président qatari Nasser Al-Khelaïfi se sont félicités de la signature de l'accord, qu'ils considèrent comme "le plus important contrat de sponsoring de l'histoire du club."

Vue en plein écran Les 10 contrats équipementiers les plus juteux du monde du football. ©MEDIAFIN





Le PSG intègre ainsi le haut du prestigieux classement des unions entre équipementiers et clubs de football les plus chères au monde. Dans le top 10, on retrouve aussi 5 clubs anglais, une équipe italienne et une formation allemande ainsi que les deux géants du football espagnol.

Respectivement premier et deuxième, le FC Barcelone (Nike) et le Real Madrid, qui vient de renouveler sa collaboration avec Adidas, sont les seuls à avoir passé la barre des 100 millions d'euros l'année.

Manchester United et Adidas complètent le podium avec un partenariat estimé à 95 millions d'euros tandis que Manchester City (de Nike à Puma) et Arsenal (de Puma à Adidas) changent d'équipementier et grimpent au classement.