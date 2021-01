Le Sporting d'Anderlecht augmente son capital de 5 millions d'euros

"Il s'agit d'une première étape dans le plan de relance de la nouvelle direction, qui devrait permettre au club de recouvrer sa santé structurelle et son statut sportif", ajoutent encore les Mauves. Le club a vu sa structure évoluer avec la nomination officielle, le 5 janvier dernier, de Wouter Vandenhaute au poste de président, et celle de Jos Donvil pour succéder à Karel Van Eetvelt comme directeur général.

Le 28 mai dernier, Marc Coucke avait cédé sa place de président à Wouter Vandenhaute , patron de la société de production télévisuelle Woestijnvis, de Flanders Classics et, jusqu'à Noël, de l'agence de joueurs de football Let's Play. La vente de ses parts de l'agence, réalisée en décembre, lui permet d'endosser son nouveau rôle officiellement.

Marc Coucke n'a pas quitté, pour autant, le club qu'il avait racheté deux ans plus tôt. Il y reste via sa société d'investissement Alychlo. Wouter Vandenhaute avait rejoint le RSCA au mois de janvier 2020 en tant que conseiller auprès du CEO Karel Van Eetvelt qui a présenté sa démission de sa fonction de directeur général et quittera le club le 1er avril. Il était entré aussi au sein du Conseil d'administration de la Pro League en juillet dernier. Jos Donvil, qui avait déjà pris le leadership opérationnel du club, lui succèdera.