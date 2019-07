Le Stade Constant Vanden Stock rebaptisé Lotto Park

Mais on le sait le foot business ne s’embarrasse guère de sentiments. Le "naming", technique marketing consistant à baptiser une enceinte sportive du nom d’un sponsor, permet de gonfler les recettes d'un club. Elle est déjà utilisée en Belgique par Genk (Luminus Arena), La Gantoise (Ghelamco Arena), Ostende (Versluys Arena), Malines (Afas Stadion), etc. Il se dit qu'à Anderlecht, cela pourrait rapporter un million par an au club. A cela s’ajoute le parrainage par Belfius du centre de formation de Neerpede, récemment baptisée RSCA Belfius Academy, qui rapportera 750.000 euros par an.