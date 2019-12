Le Standard de Liège à nouveau en pertes

Ses comptes annuels viennent en effet d’être publiés. Portant sur la saison écoulée (du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019), ils montrent que les "rouches" affichent une nouvelle perte d’exploitation: près de -8,6 millions, contre -2,4 un an plus tôt. Contacté, le club indique que cette perte est négativement influencée par une augmentation des amortissements, ceux-ci passant de 8,1 à 10,3 millions, soit une augmentation de 2,2 millions des charges sans impact sur la trésorerie , précise-t-il.

La perte nette s’élève à 8,4 millions (-2,6 en 2017-2018) . Toutefois, si on y inclut les prélèvements sur les réserves immunisées (3,5 millions) la perte à affecter s’affiche juste sous les 5 millions et la perte reportée à 5,1 millions.

Au total, à l’issue de la dernière saison, le Standard a vu ses charges augmenter de 10 millions pour atteindre plus de 69 millions. On note ainsi une hausse de près de 5 millions des rémunérations et charges, passées à 34,5 millions, notamment les primes versées aux joueurs suite aux résultats sportifs tandis que les services et biens divers (commissions versées aux agents de joueurs, location de joueurs…) sont passés de 14,7 à 19,4 millions d’euros.