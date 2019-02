Le Superbowl, un truc de dingue!

53

Il s’agit du 53e Superbowl de l’histoire. Il résulte de la fusion des deux ligues de football américain concurrentes dans les années 60, la NFL et l’AFL. La nouvelle NFL a été séparée en d eux Conférences et le Superbowl constitue la finale entre les champions de chacune des Conférences.

41

Tom Brady , quarterback emblématique des Patriots, disputera sa neuvième finale , un record de participations, malgré son âge " canonique " : 41 ans. Il est le joueur le plus âgé à avoir remporté le Superbowl, à 6 reprises. Et il n’envisage pas de mettre un terme à sa carrière, quel que soit le résultat de la finale.

4600 euros

Le prix moyen du ticket. Les prix commence juste en dessous de 3000 eurs et grimpent jusque 15.000 euros pour les meilleures places

73 000

C'est la capacité du Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta . Construit pour 1,6 milliard de dollar, le stade d’Atlanta a été inauguré en 2017 et abrite l’équipe de NFL des Atlanta Falcons Il dispose d’un toit rétractable.

180 pays

350 millions d’euros

100 millions

C’est le nombre de téléspectateurs qui regarderont le show de la mi-temps . En 2016, Lady Gaga avait généré une audience record de 150 millions de personnes . Mieux que U2 (2001), Prince (2006),Madonna (2011), Beyoncé (2012), Justin Timberlake (2017). Cette année, c'est Maroon 5 qui sera présent sur fond de polémique et d’appel au boycott en soutien au joueur de football américain Colin Kaepernick. Il avait posé un genou à terre durant l’hymne américain pour protester contre les violences policières en 2016. Des stars comme Rihanna, P!nk ou Cardi B ont décliné ce show cette année, selon plusieurs médias,

5 millions de dollars

Le prix pour un spot publicitaire de 30 secondes . Un budget colossal et pourtant les grandes marques s’y pressent avec des spots qui frisent le long métrage.

1,4 milliard

Le nombre d'ailes de poulets consommées ce jour la dans l'ensemble des Etats Unis par seau entier. Et en accompagnement : 8 millions de kilo de guacamole, 14,500 tonnes de chips et plus de 50 millions de packs de bières. Pas pour rien que ABInbev attend cet événement avec impatience