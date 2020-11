Le Vendée Globe ou les confinés du grand sud

La plus grande course à la voile autour du monde, en solitaire, sans escale et sans assistance, démarre ce dimanche. Cette année, les marins polyvalents du Vendée Globe voleront plutôt qu'ils navigueront, sur de gigantesques foils. Leurs bateaux résisteront-ils aux vents du grand Sud et de ses trois grands Caps?

Tous les quatre ans depuis 1989, une poignée de marins s’élancent autour du monde avec une règle simplissime: les caps de Bonne Espérance, Leeuwin et Horn sur bâbord, seul, sans escale et sans assistance. Cette recette en fait la course ultime et impose aux compétiteurs le statut de marins polyvalents: manœuvres et réglages, connaissance radiographique du bateau, de la météo, de la technique… Dans le monde assisté dans lequel nous vivons, cette autonomie au milieu des plus grands déserts du monde, fait rêver. Pendant la plus grande partie du parcours, la seule aide possible en cas de grosse avarie reste un autre concurrent.

Légendes vivantes

Des histoires de sauvetages dantesques ont forgé la légende de la course. La simple débrouillardise impressionne aussi et l’histoire du Vendée Globe est émaillée d’anecdotes… En 2000, Yves Parlier — surnommé l’extraterrestre — répare son mât en carbone en construisant un four sur la plage d’une île du Pacifique Sud sans pouvoir accéder au-delà de la laisse de basse mer ce qui le mettrait hors course. La même année, le leader Michel Desjoyeaux — surnommé le professeur — fait démarrer son moteur grâce à un système de pouliage en profitant de l’énergie d’un empannage. Ou encore, Bertrand De Broc — surnommé Rambo — se recoud la langue à vif…

Vue en plein écran

Mais cette épreuve est aussi un laboratoire de recherche et développement nautique où la haute technologie se construit: à chacune des éditions, les bateaux évoluent radicalement… À ce titre, les derniers nés pour cette épreuve sont impressionnants et tranchent avec le passé maritime: quasiment plus de cockpit, on navigue à l'intérieur tant l’extérieur est balayé par les embruns, inconfortable et dangereux à ces vitesses. Les bateaux sont censés voler la plupart du temps sur de gigantesques foils et se libérer par là même des contraintes archimédiennes. Initiés lors de la dernière édition, ces foils ont doublé en taille. Qu’en sera-t-il de leur fiabilité? Personne n’est encore allé dans les coups de vent du grand Sud avec de tels engins. Si ça passe, le record de l’épreuve (74 jours) sera pulvérisé. En voyant ces marins manœuvrer dans une minuscule cellule de vie, toute noire (la peinture pèse trop lourd), encombrée de cordages, où des caméras permettent de surveiller l’extérieur, on peut se poser la question du plaisir de naviguer, les cheveux au vent…

Vue en plein écran Désormais, on navigue à l'intérieur tant l’extérieur est balayé par les embruns.

Amateurs en quête de grand large

À côté de ces projets coûteux (10 à 15 millions d’euros), coexistent encore des amateurs (très) éclairés, des rêveurs qui viennent chercher l’aventure d’une vie plutôt qu’une performance sportive et qui ont de belles histoires humaines à raconter. Le public ne s’y trompe pas et, cela aussi, participe à la légende de la course. À chaque édition, la différence de vitesse entre eux augmente et on assiste parfois à un océan d’écart entre les positions ce qui rend l’organisation de la course assurément compliquée.

Covid oblige, cette édition ne ressemble à aucune autre… Le Vendée Globe c’est aussi une grande fête populaire, rassemblant plusieurs millions de personnes sur les quais au départ ou à l’arrivée des bateaux. Le village de la course a été gardé ouvert jusqu’à 10 jours du départ et l’accès au fameux ponton très réglementé (visites sur rendez-vous). Depuis, tout est à huis clos: les skippers sont confinés séparément de leurs équipes dont quatre personnes au maximum pourront les aider à larguer les amarres et hisser les voiles le jour du départ. De même, chaque team peut avoir un skipper de remplacement en cas de test positif avant le départ (la moitié des équipes l’ont fait). Il est bien entendu confiné séparément aussi…

Vue en plein écran Sam Davies fait partie des favoris de la course. ©PRESSE SPORTS

Dimanche, la vision des quais du chenal d’accès totalement vides sera singulière. C’est l’ADN de cette course qui mobilise davantage à chaque édition… Jean Le Cam, qui a pris le départ trois fois déjà, commente: "Pour nous, c’est quand même un trop-plein d’émotions, et ce n’est pas facile à gérer. Le chenal, c’est une épreuve de plus (…), c’est ultra fort, il faut s’en remettre après…"

Les marins sont conscients de leur mission dans cette édition si particulière: il leur faudra nous faire rêver, eux qui seront confinés au bout du monde dans leur coque de carbone.

Rendez-vous dimanche à 13 h 02 pour le départ…

Une 9e édition de tous les records Cette neuvième édition est celle de tous les records: 33 participants, un budget de 16 millions d’euros (contre 12,3 en 2016) financé par le département de la Vendée, Sodebo, la ville des Sables, ainsi que des partenaires complémentaires et les recettes du village de course. 80 prestataires sont mobilisés pour l'événement.

Vue en plein écran Denis van Weynbergh. ©Dieter Telemans

Un projet belge au Vendée Globe, la saga de Denis van Weynbergh Entrepreneur belge passionné de voile, de mer et de compétition, Denis van Weynbergh avait lancé toutes ses forces dans l’aventure. Impossible de faire autrement. Il a vendu sa boîte de courrier express et s’est consacré à son projet. "Un projet Vendée Globe c’est 150% de ton temps, surtout sur des petits projets comme les nôtres… Tu as deux casquettes dans ce type d’aventure: à la fois chef d’entreprise et skipper et ce sont deux logiques tout à fait différentes. Le skipper est là pour performer “à tout prix” sans penser aux soucis quotidiens de finance ou de gestion alors que le chef d’entreprise doit constamment arbitrer dépenses, investissements et sages décisions dont la performance n’est pas la seule mesure…". Ainsi, dans la gestion de ce type de projet, la décision de participer à d’autres courses importantes — comme la Transat Jacques Vabre, par exemple — est cruciale: d’un point de vue sportif et technique, il est excellent de valider son bateau et ses manoeuvres en mer, de se comparer à la concurrence, de s’étalonner et de même, dans la recherche de partenaire, ces courses permettent une belle communication "in situ" et donnent la possibilité de créer des étapes dans le projet dont le point d’orgue reste le Vendée Globe lui-même. Bien sûr, le coût de ces courses est élevé et il faudra arbitrer le bien fondé de la participation au coup par coup… Le critère est souvent la propriété du bateau. Sur les 33 marins au départ, une bonne moitié est dans cette configuration et ce n’est que lorsque le marin sera engagé qu’il pourra ne faire que penser à l’aspect sportif tant en termes de sa préparation physique, de ses entraînements, de ses formations que des courses de préparation. Denis avait ce projet de Vendée Globe enfoui comme tous les marins qui touchent à la compétition, spécialement en solitaire… Ses premières armes remontent à une vingtaine d'années lorsqu’il s’inscrit à la Mini-Transat. L’esprit de ces deux courses, aux deux extrémités de l'éventail des possibilités, est paradoxalement fort proche. «Après, en assistant au départ des différentes éditions du Vendée, tu vois des skippers que tu connais et ça fait réfléchir. Dans ceux qui partent cette année, cinq ont fait la même Mini-Transat que moi." Ensuite, il faut se lancer. Pour espérer séduire des partenaires, le fait de posséder déjà le bateau et de naviguer est un point essentiel. D’ailleurs, dans les "packages de sponsoring", Denis insiste sur les sorties en mer avec son sponsor. Il a fallu six mois pour dénicher un bon bateau à la fois fiable, abordable et sportivement dans les clous et pour conclure un financement bancaire. Restait alors la fameuse qualification: une validation du duo bateau-marin sur un parcours imposé, soit libre, soit en participant à une course retenue. La rigueur de ces "qualifs" est discutable: la personnalité de certains marins leur permet de prendre des raccourcis! De même, tous les projets de bateaux neufs étaient qualifiés d’office, ce qui est compréhensible par rapport aux budgets en question, mais qui d’un point de vue sportif et sécuritaire est plus que discutable quand on sait que l’organisation de la course avait limité le nombre de places à 35 au maximum… "Il est clair que la classe IMOCA n’est pas la plus sympa et qu'en tout cas elle ne défend pas les “petits projets” et c’est dommage, car ils représentent un pan important dans l’histoire du Vendée Globe…" Le plan initial de Denis était de naviguer en skipper professionnel pendant trois ans et demi en faisant toutes les courses préparatoires (notamment la Route du Rhum et la Transat Jacques Vabre) pour terminer par le Vendée Globe. "Apparaître comme skipper professionnel est important dans la crédibilité vis-à-vis des partenaires que l’on démarche. Il faut que ce ne soit pas un égo-trip." Hélas, malgré de très nombreuses démarches, à la fois en Belgique et en France, les budgets nécessaires n’ont pas été trouvés… "L’entreprise belge ne connaît pas bien la voile, il faut commencer par un travail pédagogique et les budgets apparaissent élevés: pour 500.000 euros, tu es partenaire de l’équipe nationale de foot… En France, des PME de 120 millions d’euros de chiffre d'affaires peuvent être partenaires d’un voilier, ce qui semble complètement inconcevable en Belgique. C’est sans doute dû à une méconnaissance des retombées média "naturelles". On évalue le return à 1 pour 3 voire 1 pour 5 dans certains cas… Dans mon cas, j’ai senti la presse belge très réceptive à relayer le projet et chaque conférence de presse a donné des résultats extrêmement satisfaisants… mais ça n’a pas suffi à convaincre…" Denis avait l’habitude de monter des projets voile lors de sa Mini-Transat, de la Route du Rhum ou de la Transat Jacques Vabre en Class40, mais a découvert une difficulté supplémentaire dans le projet Vendée Globe… "Quand tu vas chercher 80 ou 100.000 euros, la personne que tu dois convaincre est en face de toi, si tu dépasses ces montants, tout se passe en conseil d’administration, auquel tu n’as pas accès et tu ne peux plus transmettre la passion qui t’anime." Au fur et à mesure du temps, les budgets deviennent de plus en plus incompressibles et obligent à diminuer les exigences… jusqu’à la perte, ce que Denis n’a pas voulu supporter. C’est pour cela qu’en janvier 2020, il décide de jeter l’éponge. Le chef d’entreprise a parlé, le marin s’en remettra… À ce stade, aucun Belge n’a bouclé de Vendée Globe. Lors de l’édition de 1996, Patrick de Radiguès termine non classé après des escales pour avaries et en 2000 il s’échoue sur la côte portugaise… La place reste à prendre…