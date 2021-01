Le business du basket cherche son second souffle

Le sport a signé sa révolution. Dès la saison prochaine, le basket belge et hollandais se réuniront dans un même championnat. Les dirigeants espèrent ainsi relancer une compétition qui en avait bien besoin.

La révolution est en marche sur les parquets. Dès la saison prochaine, le championnat de basket belge se refait une beauté. Il prendra surtout une autre forme. Il y a un mois, les dirigeants de la ligue belge et son équivalent hollandais ont décidé de s’unir pour lancer une BeNeleague. À partir de septembre prochain, l’élite du basket belge affrontera les meilleurs noyaux bataves, dans un championnat à 22. La nouvelle mouture est un chouia complexe à comprendre une fois la phase régulière terminée, mais elle a un but clair : redonner ses lettres de noblesse au sport.

"Il fallait vraiment revoir la formule du championnat. Il n’y a plus de descendants et la phase régulière prend des mois pour éliminer seulement deux équipes avant les play-offs." Corentin Wilmot Spécialiste marketing du Spirou et membre d’un groupe de travail de la BeNeleague

Car depuis quelques années, ce n’était plus vraiment ça du côté des salles. Après avoir connu une période de faste au début du millénaire, le basket était plutôt en déclin. Des mécènes moins généreux et un intérêt diminuant du public dans les stades font partie des explications. C’est toutefois la formule du championnat, en cruel manque de piment, qui est pointée comme la principale responsable. "Il fallait vraiment la revoir. Il n’y a aujourd’hui plus de descendants et la phase régulière prend des mois pour éliminer seulement deux équipes avant les play-offs. Ce sont donc tout le temps les mêmes équipes avec une bonne partie de la compétition qui ne sert à rien ou presque", résume Corentin Wilmot, spécialiste marketing du Spirou et membre d’un groupe de travail de la BeNeleague. Effectivement, peut mieux faire.

Soutien massif

Le constat était d’ailleurs partagé de tous, supporters et médias compris. Côté club, la nouvelle mouture a également trouvé son public puisque presque l’ensemble des matricules hollandais et belges ont voté en sa faveur. Seul Liège Basket, qui a d’autres chats à fouetter avec ses problèmes financiers, s’est abstenu. En rassemblant ce qui se fait de mieux dans les deux pays, les dirigeants espèrent bien rapidement relancer le spectacle et pousser l’effet boule de neige. Plus de spectacle, c’est logiquement plus de supporters, plus de revenus dans les stades, plus de sponsors intéressés et davantage de médias attirés. Afin de mettre un peu de concret sur tous ces présupposés, les deux ligues ont fait appel à Hypercube, une boîte de consultance hollandaise, spécialisée dans les développements de nouvelles formules de compétitions sportives.

"Il est difficile à quantifier l’effet complet pour le moment. Il faut laisser le temps. Nous avons travaillé sur un business plan à quatre ans." Wim Van de Keere Futur CEO de la BeNeleague

Selon ses estimations, les coûts d’une telle réforme seraient effectivement inférieurs aux bénéfices issus du sponsoring, des droits médias et du ticketing. On est donc bien parti pour le panier à trois points. Les projections restent toutefois encore assez floues. "On parle de quelques pourcents sur les projections actuelles. Mais pour le moment, il est difficile de quantifier l’effet complet. Il faut laisser le temps. Nous avons travaillé sur un business plan à quatre ans. C’est le délai nécessaire à mon sens pour tirer un premier bilan", explique Wim Van de Keere, le futur CEO de la BeNeleague.

La NBA en exemple

Sur papier, le pari est tentant. Le basket peut notamment bénéficier d’un engouement non négligeable. "C’est l’un des sports favoris de la population. Chez les 16-34 ans , il est même dans le top 5", assure-t-il. Les yeux sont toutefois largement rivés outre-Atlantique, sur le show que propose la NBA. "Il n’est évidemment pas question d’essayer de rivaliser. On doit plutôt s’appuyer sur cette image. On peut comparer cela à la Champions League en football", explique Corentin Wilmot. Le plus grand championnat mondial est ainsi devenu maître pour rendre son produit attractif. "Ils sont des années en avance sur nous pour ce qui concerne le développement média et numérique. Le basket sera toujours impressionnant, il faut savoir l’exploiter", assure Corentin Wilmot . Cela passera notamment par une offre média revue et un effort mis sur les réseaux sociaux. Les deux spécialistes en sont en tout cas persuadés , le renouveau de leur sport est en marche.