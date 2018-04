Le cirque a son école grand format

Les 50 élèves et leurs 50 professeurs (dont une moitié de permanents) ne sont pas à l’étroit. "On voit que les conditions de travail influent sur la manière de chercher, de créer. Quand on habite petit, on pense petit. Quand on habite grand, on pense grand, résume la directrice de l’Esac, Virginie Jortay. L’ampleur d’espace qu’on a ici ouvre l’imaginaire. Et permet aussi de combiner deux ou même trois agrès, ce qu’on ne pouvait pas faire auparavant."