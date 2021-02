Le club d'Anderlecht creuse encore sa perte

Pour la seconde saison consécutive, les "Mauves et Blancs" ont vu leurs coûts exploser. La tirelire du club s'est vidée.

Spirale des coûts

Le club a toutefois réussi à augmenter légèrement ses revenus (de 84 à 89 millions d'euros). Les revenus annuels récurrents provenant de la billetterie, du merchandising et du sponsoring sont restés stables à 51,5 millions, "compte tenu de l'unique participation aux compétitions belges", peut-on lire dans le commentaire des comptes annuels.

Néanmoins, cette faible hausse des revenus a été influencée par une croissance des coûts . Ils représentaient 102 millions pour la saison 2016-2017 et désormais 122 millions l'an dernier.

Caisses vides

La dette d'Anderlecht continue également de gonfler. Sur trois ans, elle a crû de plus de 33 millions à 116,7 millions d'euros. En mars 2020, les actionnaires ont en effet accordé à la société un prêt subordonné d'un montant de 24,8 millions d'euros. Sur ce montant, 19,3 millions ont déjà été versés au club avant le 30 juin. La dette financière s'élève désormais à 67 millions, contre 48 millions un an plus tôt.