Le club de Mouscron inculpé pour faux, usage de faux et escroquerie

Le club de football du Royal Excel Mouscron a été inculpé par le juge d'instruction Michel Claise pour faux, usage de faux et escroquerie. "La direction du Royal Excel Mouscron a été informée de l'inculpation de la personne morale SA Royal Excel Mouscron du chef d'inculpation, comme auteur ou co-auteur, de faux et usage de faux et d'escroquerie pour des faits antérieurs à novembre 2018", a indiqué le club dans un communiqué. "Le club et ses dirigeants ont pris acte de la décision du juge d'instruction Michel Claise. Ils entendent, comme ils l'ont toujours fait, continuer à apporter leur entière collaboration à l'enquête."