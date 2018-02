Le club de foot d'Ostende, trop cher pour son racheteur Peter Callant?

La revente du club de foot d’Ostende par Marc Coucke est une saga qui s’annonce à rebondissement. L’acheteur, Peter Callant, n’aurait pas les fonds nécessaires pour payer l’entièreté de la somme demandée par Marc Coucke. Il apparaît que Callant essaye donc de diminuer sa participation. Selon nos informations, Callant contacte de nombreuses personnes de son réseau pour revendre des parts du club. L’homme vendrait 1% du club pour 150.000 euros. L’idée est qu’il resterait majoritaire et qu’il ne vendrait donc qu’environ 30% du club. Marc Coucke possède encore 9% des parts du club, mais il assure que ces actions sont dépourvues de droit de vote.

Le problème, c’est que la Commission des licences va éplucher les dossiers des clubs de foot de D1A et D1B remis mercredi dernier. Il s’agit d’examiner si les clubs sont en ordre vis-à-vis du fisc, de l’ONSS, que leur stade est conforme, et que leurs propriétaires ne détiennent pas plus de 10% d’un autre club. Pour rappel, l’homme d’affaires emblématique est le nouveau propriétaire d’Anderlecht.