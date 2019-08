Le co-fondateur d'Alibaba rachète une équipe de NBA et son stade pour 3,5 milliards de dollars

Joseph Tsai, co-fondateur d’Alibaba, va racheter l'équipe de NBA des Nets et le Barclays Center, leur stade, pour un total de 3,5 milliards de dollars.

Le co-fondateur et vice-président du géant du commerce en ligne chinois Alibaba Joseph Tsai va devenir propriétaire à 100% de l'équipe de basket des Nets de Brooklyn, qui joue en NBA, la ligue nationale de basket américaine. L'homme d'affaires canado-taïwanais avait déjà racheté, en avril 2018, 49% de l'équipe de basket à Mikhail Prokhorov, un homme d'affaires russe, pour un milliard de dollars.

Joseph Tsai (à droite sur la photo), aux côtés de Jack Ma, le patron d'Alibaba (au centre) et de Jonathan Lu.

Moyennant un nouveau chèque d'1,3 milliard de dollars - soi 2,3 milliards en tout, un record -, Joseph Tsai va donc devenir l'unique propriétaire de l'équipe de basket américaine, un pas en avant indéniable pour le développement de la NBA en Chine. L'équipe a en outre enregistré récemment deux renforts de poids, les deux stars de la ligue Kyrie Irving et Kevin Durant , ce qui va certainement stimuler toutes les activités liées aux affaires, comme la vente de billets et le sponsoring.

Mais cela ne s'arrête pas là puisque l'homme d'affaires va également s’offrir le Barclays Center, la salle de l’équipe, pour 1,2 milliard de plus. Une transaction de 3,5 milliards de dollars au total.

Une belle plus-value pour Mikhail Prokhorov, premier propriétaire non nord-américain d'une équipe NBA, qui avait payé 223 millions de dollars en 2010 pour acheter 80% de l’équipe et 45% de la salle. Avant d’en prendre le contrôle total, cinq ans plus tard, quand l’ensemble était évalué à 1,7 milliard de dollars.