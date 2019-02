Le dossier des matchs de tennis truqués progresse

Le parquet fédéral a annoncé ce mercredi l’inculpation et le placement sous mandat d’arrêt d’un homme de 30 ans de nationalité arménienne, dans le cadre du vaste dossier des matchs de tennis truqués. Il est considéré comme un "lieutenant" de l’organisation criminelle, selon une source judiciaire et son avocat, Me Dimitri de Béco.

115 personnes auraient été approchées par la bande et des centaines de milliers d’euros ont été redistribués à des joueurs et entraîneurs.

Dans ce dossier belge aux ramifications mondiales, une bande originaire d’Arménie et vivant en Belgique est soupçonnée d’avoir monté un vaste système de blanchiment d’argent de la grande criminalité via les paris sportifs et la corruption de joueurs évoluant dans les deuxième et troisième niveaux du tennis professionnels. Son dirigeant présumé Grigor Sargsyan, dit Maestro, actuellement sous mandat d’arrêt, est soupçonné d’avoir une centaine de joueurs dans son "portefeuille".