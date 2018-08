Le foot espagnol s'exporte aux Etats-Unis et en Asie pour rattraper la Premier League

Cette pratique n’est pas tombée du ciel. La NFL et la NBA exportent également des matchs depuis les Etats-Unis vers Londres une fois par an pour promouvoir leurs activités.

La co-entreprise, créée pour 15 ans et détenue à 50% par les deux entités, est baptisée LaLiga North America . Elle est destinée à assurer la promotion du football et de la compétition espagnole aux Etats-Unis et au Canada.

Accord avec Facebook

La Liga fait tout son possible pour rattraper son retard sur la Premier League anglaise qui se vend mieux à l’international. Ce faisant, les droits TV du championnat anglais sont les plus faramineux du continent. Le championnat anglais glane près d’un milliard d’euros de plus en droits télévisés que son homologue espagnol, ce qui se traduit surtout par des gains bien plus faibles pour les plus petits clubs du championnat espagnol par rapport à leurs équivalents anglais.