Le football belge également disponible chez Proximus

Proximus, premier opérateur télécom du pays, vient de signer un accord pour la distribution des nouvelles chaînes Pro League d’Eleven Sports couvrant tous les matches live du football belge (Jupiler Pro League et D1B) et ce, pour les 5 saisons à venir. " Les clients Proximus pourront dès lors continuer à profiter d’une offre sport extrêmement complète dès le début de la saison, au travers de l’offre All Sports dont le prix restera inchangé ", communique l’opérateur belge.